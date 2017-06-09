Навальний пообіцяв вивести російські війська з Донбасу у разі обрання президентом

Російський опозиціонер Олексій Навальний у разі обрання його президентом РФ готовий виконувати Мінські угоди, зокрема, вивести війська з Донбасу. Про це він заявив в інтерв'ю Ксенії Собчак на телеканалі "Дождь".

"Я виконаю Мінські угоди. Їх вимагає виконати від нас світ, їх вимагає виконати Україна, їх теж... Я виконаю російську частину Мінських угод, передам контроль над кордоном", - наголосив Навальний.

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У першу чергу, за словами опозиціонера, йдеться про виведення військ та передачу кордону під контроль Україні.

"Безумовно, там є наші війська. Безумовно, там є збройні групи, які підтримують з Росією напряму, це багаторазово, в тому числі, визнали керівники цих невизнаних республік. Вони прямо говорять, що без російської підтримки, без російських військ вони не можуть воювати. А як ви думаєте, скажіть, будь ласка, Ксеніє, а хто там пенсії зараз платить? А хто там зарплати платить?" - підсумував Навальний.

Раніше Навальний заявив, що в окупованому Криму необхідно провести чесний референдум.