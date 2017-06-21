Сайдік заявив, що "Хлібне перемир'я" вздовж лінії зіткнення на Донбасі має діяти до 31 серпня - ЗМІ

Спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що дотримання режиму тиші вздовж всієї лінії зіткнення на час збирання врожаю має діяти до 31 серпня. Про це повідомляє білоруське телеграфне агентство БЕЛТА.

"Учасники робочої групи (з безпеки) виступили з пропозицією так званого "хлібного перемир'я". Це встановлення режиму повного припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення на період збору врожаю - з 24 червня по 31 серпня. Ініціатива, звичайно ж, дістала підтримку на рівні Тристоронньої контактної групи. Учасники зобов'язалися донести її до свого політичного керівництва", - заявив Сайдік.

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Також він згадав серйозний інцидент, коли спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ напередодні піддалися нападу і обстрілу. Він наголосив, що подібне неприпустимо.

"Очевидно, що всі сторони несуть відповідальність за безпеку і свободу переміщення співробітників місії. Вони мають не тільки оперативно вживати заходів із реагування, а й підтвердити свою прихильність до цього принципу на вищому політичному рівні. Підтримуючи ініціативу робочої групи з безпеки, я сьогодні поставив це питання перед Тристоронньою контактною групою і очікую відповідної реакції всіх сторін", - сказав Сайдік.

Як повідомляв УНІАН раніше, наступне засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) заплановане в Мінську на 5 липня. Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Наступне засiдання Тристоронньої контактної групи у Мiнську заплановано на 5 липня", - сказала вона.