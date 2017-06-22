Доба в АТО: 35 ворожих обстрілів, бойовики гатять по українських позиціях вздовж усього фронту

Ситуація зоні проведення АТО залишається напруженою. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати оборонні укріплення ЗС України вздовж усієї лінії зіткнення. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

Читайте такожПолторак: Відібрані 1000 офіцерів запасу, які за контрактом поїдуть у зону АТО "Найбільш активно противник порушував умови припинення вогню за темної пори. Всього вчора було нараховано 35 ворожих збройних провокацій. 5 обстрілів окупанти здійснили, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - зазначили у штабі.

На приморському напрямку минулої доби проросійські бандформування 14 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Зранку і впродовж дня жодного факту використання окупантами артилерії калібру понад 100 мм на даному напрямку зафіксовано не було.

"Натомість з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших опорних пунктах, які розташовані в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Мар'їнки та Красногорівки. Під ворожий вогонь з 82-мм мінометів також потрапили позиції сил АТО неподалік Старогнатівки. А пізно ввечері окупанти все ж не стримались й вдарили по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Лебединського, з міномету калібру 120 мм", - повідомили у прес-центрі.