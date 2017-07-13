Окупанти сьогодні активізувались на Маріупольському напрямку – штаб АТО

З початку доби на Донбасі окупанти 13 разів порушили перемир’я, особливо вони активізувались на Маріупольському напрямку.

Читайте такожУ Мар'їнці в результаті нічного обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки – поліціяЯк повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 19.30, сьогоднішній день у зоні АТО відзначився активізацією вогневих провокацій противника на Маріупольському напрямку, де з опівночі і до 19.00 ворог 11 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України.

«Вночі і зранку бойовики зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів 5 разів били по Широкиному. А близько 1 ночі по цьому ж селищу злочинці випустили щонайменше 16 мін калібру 120 міліметрів та вели вогонь з озброєння БПМ. Також упродовж дня вогневі провокації бандформувань були зафіксовані у районі Павлополя, Гнутового, Чермалика та Лебединського. Під мінометним вогнем опинились і наші опорні пункти у Водяному», - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку противник бив з гранатометів по Авдіївці, а на Луганському – зі стрілецької зброї по Кримському.