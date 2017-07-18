Бойовики з мінометів обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки. Один військовий поранений

У зоні АТО, наприкінці минулої доби, незаконні збройні формування збільшили обстріли позицій української армії на Донецькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.

Читайте такожБойовики застосували заборонене озброєння в Красногорівці та Трьохізбенці"Починаючи з 19 і майже до 23 години, з декількох напрямків, ворог з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброїбив по наших опорних пунктах у районі Авдіївки. Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення, ще один травмований. Крім того, ввечері, бойовики з мінометів та гранатометів накривали наші позиції неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї били по шахті Бутівка", - зазначається у повідомленні.

За даними прес-центру, на Луганському напрямку тричі під вогонь великокаліберних кулеметів противника потрапили українські позиції у Новозванівці, двічі у Новоолександрівці. Також, близько 23 години, злочинці вели вогонь зі стрілецької зброї по Станиці Луганській.

На Маріупольському напрямку, майже опівночі, ворог обстріляв з мінометів калібру 120 міліметрів та гранатометів опорні пункти сил АТО у Лебединському.

"Загалом, за минулу добу, бандформування 17 разів порушили перемир’я. В наслідок обстрілу один український військовий отримав поранення, ще один травмований. Сили АТО 10 разів відкривали вогонь у відповідь", - підсумували у прес-центрі.