Вдень ситуація в зоні АТО залишається переважно спокійною, бойовики активізуються в ввечері - штаб

В У зоні АТО впродовж дня не відмічалось тенденцій до загострення обстановки – за своєю типовою тактикою, російсько-окупаційні угруповання вдень здійснюють до 10 обстрілів українських позицій.

Як йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО, здебільшого це легке озброєння, основна активність бойовиків зазвичай фіксується після 18-ї години.

«Так, сьогодні з опівночі і до 18-ї години на Луганському напрямку злочинці зі стрілецької зброї відкривали вогонь по українських укріпленнях на підступах до Новоолександрівки. А по опорних пунктах у Кримському та Новотошківському били ворожі гранатомети», - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку близько 14-ї години противник випустив 8 мін калібру 82 мм неподалік Павлополя. А на Донецькому напрямку терористи з гранатомету обстріляли шахті Бутівку.

Читайте такожСьогодні бойовики дещо зменшили кількість вогневих провокацій – штаб АТО

«У відповідь на провокації незаконних збройних формувань сили АТО оперативно відкривали вогонь, тож протистояння було нетривалим. Варто додати, що незважаючи на літню спеку, лінія української оборони продовжує вдосконалюватись. Наші бійці перебувають у повній бойовій готовності і морально готові дати жорстку і швидку відповідь ворогу у будь яку частину доби», - наголосили у штабі.