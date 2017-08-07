Махінації із харчуванням та нестача військового майна: Міноборони виявило мільйонні розтрати у 24 бригаді

У ході проведення планового аудиту в 24-ій окремій механізованій бригаді, було виявлено низку порушень, які призвели до втрат на суму майже 5 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Основна сума порушень - понад 4,2 млн грн - пов’язана із "безпідставним завищенням обсягів та вартості послуг із харчування".

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"Викликає сумніви й той факт, що зафіксована майже 100% явка на прийоми їжі у підрозділі офіцерів та контрактників, навіть у вихідні та святкові дні", - йдеться у повідомленні.

Крім цього було виявлено понад 433 тисячі гривень незаконних витрат на виплату заробітної плати. Ці кошти виплачено військовослужбовцям, які вважаються такими, що самовільно залишили військову частину, й не мають права на отримання грошового забезпечення, поки триває розслідування зазначених фактів.

Також виявлено нестачу майна продовольчої служби на суму майже 185 тисяч гривень.

Поряд із тим, встановлені порушення, пов’язані із необлікуванням отриманого військового майна, несвоєчасними виплатами грошового забезпечення та інші.

"У зв’язку із цим міністром оборони України прийнято рішення провести детальну перевірку виявлених фактів. За результатами роботи комісії від військової служби правопорядку, тилу ЗСУ та аудиту буде надано оцінку законності прийнятих керівництвом військової частини рішень", - підсумували у МО.

Як повідомляв УНІАН, у військовій прокуратурі розслідують масштабні махінації з відчуження майна Міністерства оборони в період 2005-2009 років.