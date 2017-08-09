Місія ОБСЄ зафіксувала постріли біля насосної станції на Донеччині

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що місія зафіксувала постріли біля насосної станції у селі Василівка Ясинуватського району Донецької області та закликав негайно припинити вогонь навколо об’єктів життєзабезпечення.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter.

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Зазначається, що під час моніторингу з використання БПЛА на насосній станції у Василівці СММ ОБСЄ чула 2 черги і 3 постріли зі стрілецької зброї в радіусі 500 м.

«Необхідне стійке припинення вогню навколо об’єктів життєзабезпечення. Негайно припиніть вогонь», - закликав Хуг.