Затриманий бойовик "ДНР" "злив" інформацію про російських військових у Мар'їнці (фото, відео)

На Донеччині затримали бойовика артилерійського розрахунку одного з незаконних збройних формувань терористів "ДНР". Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Так, мешканець Волноваського району у липні 2015 року отримав пропозицію від двоюрідного брата "підзаробити в лавах незаконних збройних формувань "ДНР". Під час зустрічі, зі слів бойовика, брав участь чоловік, який розмовляв з яскраво вираженим російським акцентом. Він запропонував "службу" в одному з артилерійських підрозділів терористів за 50 тисяч рублів на місяць.

Співробітники спецслужби встановили, що саме цей підрозділ тривалий час обстрілював позиції сил АТО та мирних мешканців Мар’їнки. Затриманий засвідчив, що офіцерський склад переважно був укомплектований вихідцями з Росії, у складі артилерійських розрахунків навіть корегувальниками вогню були росіяни, одягнені у військову польову форму ЗС РФ з офіцерськими знаками розрізнення.

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"Сам підрозділ був оснащений військовим спорядженням російського виробництва та сухпайками, виготовленими у РФ. Рядові бойовики з числа місцевих мешканців Донбасу не мали взагалі будь-якого спорядження і форми", - розповіли у СБУ.

У жовтні 2016 року, побоюючись за власне життя, бойовик "дезертирував" з бандформування. Після тривалого переховування він вирішив повернутись на підконтрольну Україні територію, де й був одразу затриманий.

Бойовику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляла СБУ 18 серпня, на Донеччині знову знайшли російські боєприпаси. "Згідно з висновками експертів, маркування боєприпасів свідчить про те, що вони виготовленні у 2008 році на території Російської Федерації та не перебувають на озброєнні ЗСУ", - заявляли у відомстві.