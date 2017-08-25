Бойовики 22 рази порушили перемир'я, українські військові відповіли щільним вогнем - штаб АТО

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО бойовики не зменшили збройні провокації. Терористи 22 рази порушили перемир’я. Троє наших бійців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що після 18 години російсько-окупаційні угруповання продовжували застосовувати озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів та вести активні бойові дії у районі Авдіївської промзони. З вечора і майже до опівночі бойовики зі сторони Ясинуватої, Яковлівки, Спартака били по наших опорних пунктах із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«На такі привітання до Дня Незалежності України наші бійці відповідали щільним вогнем. Також бойовики випустили щонайменше 27 мін калібру 82 міліметри поблизу Троїцького.

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На Луганському напрямку бойовики били зі 120-міліметрового міномету по наших укріпленнях біля Катеринівки. А 82-міліметрові міномети противника працювали на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського», - зазначається у повідомленні.

У районі Станиці Луганської зафіксовані обстріли із застосуванням великокаліберних кулеметів.

На Маріупольському напрямку наприкінці доби було відносно тихо. Лише близько 20 години неподалік селища Тарамчук бойовики відкривали вогонь з гранатомету і стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН раніше, російський актор Анатолій Пашинін, який перебрався до України, служить добровольцем української армії на Донбасі. Про це на своїй сторінці Facebook розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

"Не думав, що зустрічатиму День Незалежності в компанії людини з ворожих окопів. Але "старлей Доронін" - за нас! Зірка російського кіно, герой культового серіалу "Грозовые ворота" і вже місяць, як доброволець українського війська, Анатолій Пашинін зутрічає свято з побратимами на передовій. Де кулі, кров та героїзм справжні. І свято Незалежності має справжній, неповторний смак. Будьмо, брати і сестри!" - йдеться у його повідомленні.