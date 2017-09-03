В зоні АТО один український військовий отримав поранення

Минулої доби в зоні АТО один український військовий зазнав поранення.

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Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув, але один військовий зазнав легкого поранення. Це сталось поблизу Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу з легкої зброї», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби російсько-окупаційні бандформування 26 разів порушили перемир’я.