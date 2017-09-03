В зоні АТО один український військовий отримав поранення
13:17, 03 вересня 2017Війна
14 0
За минулу добу російсько-окупаційні бандформування 26 разів порушили перемир'я.
Ілюстрація REUTERS
Минулої доби в зоні АТО один український військовий зазнав поранення.
Читайте такожУ полоні бойовиків на Донбасі знаходяться 144 українці – Тандіт
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За добу, що минула, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув, але один військовий зазнав легкого поранення. Це сталось поблизу Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу з легкої зброї», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби російсько-окупаційні бандформування 26 разів порушили перемир’я.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter