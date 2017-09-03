Обстановка в районі проведення АТО упродовж дня дещо загострилась – штаб

Обстановка в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі сьогодні упродовж дня дещо загострилась.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в районі проведення АТО дещо загострилась, проте залишалась контрольованою українською армією», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, з опівночі бойовики 17 разів обстріляли укріплення Збройних сил України, втрат серед українських військових немає. Зокрема, окупанти продовжили обстріли позицій сил АТО зі стрілецької зброї, також тричі застосовували міномети калібру 120 мм. Так, близько 6 ранку бойовики випустили майже 20 мін калібру 120 мм по опорних пунктах сил АТО біля Гнутового та Талаківки, що на Приморському напрямку. Також терористи били з великокаліберних кулеметів неподалік Водяного та Павлополя.

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«На Донецькому напрямку неспокійно було в районі Зайцевого. Тут з 6 ранку бандити 7 разів обстрілювали наші укріплення зі 120-міліметрового міномету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також під ворожим вогнем сьогодні опинились захисники Авдіївської промзони та шахти Бутівка», - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали через те, що дотримувались мирних домовленостей, а також тому, що всі обстріли були хаотичними і не становили загрози життю українських військових.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України домовилася про встановлення режиму припинення вогню з опівночі 25 серпня у зв'язку з початком навчального року. Однак російсько-окупаційні війська щодня порушують перемир’я.

Напередодні, 2 вересня, речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник констатував, що інтенсивність бойових дій на Донбасі вздовж лінії зіткнення залишається на низькому і середньому рівнях.