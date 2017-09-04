Сьогодні найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку – штаб АТО

За добу контрольовані Росією бойовики 9 разів обстріляли позицій Збройних сил України.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"З початку доби у районі проведення АТО активність противника, у порівнянні з минулим днем, дещо зменшилась", - стверджують у штабі.

Водночас, наголошується, що найбільш неспокійно було на Приморському напрямку, поблизу Водяного. В тому районі з опівночі ворог 5 разів обстрілював українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, гранатомети і стрілецьку зброю злочинці застосовували на околицях Мар’їнки.

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Також, сказано, що на Донецькому напрямку під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі опинились українські опорні пункти в Авдіївській промзоні, а біля Невельського бандити били з підствольного гранатомету.

"Загалом з опівночі незаконні збройні формування 9 разів обстріляли позиції сил АТО. Переважна більшість вогневих провокацій були не тривалі і не становили прямої загрози життю наших військових", - заявили у штабі.