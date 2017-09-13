На процесі проти ватажків "ЛНР" усі троє суддів взяли самовідвід

Заочний суд над ватажками так званої "ЛНР" за збитий український ІЛ-76 над Луганським аеропортом знову не розпочався у Дніпрі.

У теракті, в якому загинуло 49 українських військових, звинувачують трьох сепаратистів, в тому числі ватажка луганських бойовиків Ігоря Плотницького, йдеться в сюжеті ТСН.

Валентина Коренченко у суді зі світлиною єдиного сина – йому тепер назавжди 23 роки. "Загинув у літаку. До кінця днів своїх я буду їздити, повзати, щоб їх покарали – і суворо покарали", - каже мати загиблого. Трьом ватажкам сепаратистів загрожує довічне ув'язнення – скоєння терористичного акту інкримінують екс-командиру незаконного формування "Заря" Ігорю Плотницькому, його заступнику Андрію Патрушеву та ватажку батальйону луганських бойовиків "Вітязь" Олександру Гурєєву.

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Батько одного із загиблих десантників у заочне правосуддя не надто вірить. "Прийшов із якоюсь надією потопаючою, от і все. Найвищу міру – а чи буде вона", - каже Анатолій Горда. Щойно розпочинається засідання, як усі три судді по черзі заявляють самовідвід. Пояснюють: були порушення під час автоматичного розподілу кримінальних проваджень, а також про них писали дописи у соцмережах. "Я приходжу до висновку про неможливість брати участь", - каже суддя Наталія Карягіна.

Рідні загиблих не приховують свого обурення та звинувачують суддів у навмисному затягуванні. "Ваші діти вдома! А наші – на шматки розірвані", - дорікає одна з матерів. Їхня реакція зрозуміла – це вже другий самовідвід у процесі. Адвокат родичів загиблих десантників вже готує скарги до вищої ради правосуддя та каже, що тепер доведеться шукати інший суд. "У цьому суді вже немає суддів, які б могли розглядати це кримінальне провадження. Вони не хочуть розглядати це кримінальне провадження!", - каже Віталій Погосян.

Повідомлення про підозру ватажкам так званої "ЛНР" відправили поштою на домашні адреси, держава надала адвокатів, але обвинувачені в тероризмі зі своїми захисниками не спілкуються. "Я намагався виходити, ставити до відома в соціальних мережах, але ніякої реакції, жодного інтересу з боку мого підзахисного я не побачив", - розповів Олександр Гойда.

Через три роки після трагедії не покарані і ті, хто відправив літак до Луганська. У суді доведено – в армійців були дані, що ворог готує засідку. Генерал-майора ЗСУ Віктора Назарова суд визнав винним у службовій недбалості і засудив на 7 років, але він і досі на волі та навіть зберіг посаду і звання. Наразі тодішній керівник штабу АТО оскаржує вирок в апеляційному суді – засідання має відбутися наприкінці вересня.