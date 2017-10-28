У зоні АТО внаслідок обстрілу бойовиків поранено двох українських бійців

Сьогодні у зоні проведення АТО бойовики сім разів обстріляли позиції Збройних сил України, поранено двох українських бійців. Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, у відповідь на обстріли українські військові шість разів застосовували зброю на ураження.

Читайте такожУ Генштабі назвали кількість загиблих і поранених військових з початку проведення АТО Загалом з початку доби основна активність російсько-окупаційних угруповань фіксувалась на Донецькому напрямку.

«Так, уночі ворог з протитанкового гранатомету і кулеметів обстріляв позиції ЗСУ неподалік Зайцевого. Українські військові переважаючим вогнем у відповідь примусили противника до тиші. На жаль, у результаті цього протистояння двоє наших захисників отримали поранення. Крім того, вже вдень бойовики двічі били з піхотного озброєння по оборонцях Авдіївки. А озброєння БМП застосовували на підступах до Пісків», - повідомили у штабі.

На Приморському напрямку окупанти близько опівдня обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт сил АТО біля Павлополя.

Також під ворожий вогонь із озброєння БМП потрапили позиції українських бійців неподалік Трьохізбенки на Луганському напрямку.