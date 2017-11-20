Місія ОБСЄ зафіксувала 10 "Градів" в окупованому бойовиками "ЛНР" Хрустальному
Місія ОБСЄ повідомила про чергові факти порушення бойовиками Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння.
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що знову зафіксували розташування реактивних систем залпового вогню «Град» у підконтрольному бойовикам селі Хрустальному.
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Про це йдеться у звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.
«19 листопада у порушення відповідних координат відведення озброєння у непідконтрольних уряду України районах Спеціальна моніторингова місія бачила 10 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалік Хрустального (колишня назва Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська)», - йдеться у звіті.
Також місія продовжує слідкувати за процесом відведення озброєння та за його зберіганням у спеціально визначених місцях. Так, 18 жовтня у непідконтрольних уряду України районах Донецької області СММ побачила, що раніше зафіксовані 10 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм), 11 реактивних систем залпового вогню (БМ-21) та 9 самохідних гаубиць «Гвоздика» (2С1) були відсутні у місці постійного збереження важкого озброєння.
Крім того, 19 листопада на непідконтрольних уряду України територіях місія зафіксувала відсутність раніше відведених буксованих гаубиць (2А65, Мста-Б, 152 мм), чотирьох реактивних систем залпового вогню (БМ-21), трьох самохідних гаубиць (2С1) та п'ятьох буксованих гаубиць (Д-30, 122 мм).