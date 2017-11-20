Місія ОБСЄ зафіксувала 10 "Градів" в окупованому бойовиками "ЛНР" Хрустальному

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що знову зафіксували розташування реактивних систем залпового вогню «Град» у підконтрольному бойовикам селі Хрустальному.

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Про це йдеться у звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«19 листопада у порушення відповідних координат відведення озброєння у непідконтрольних уряду України районах Спеціальна моніторингова місія бачила 10 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалік Хрустального (колишня назва Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська)», - йдеться у звіті.

Також місія продовжує слідкувати за процесом відведення озброєння та за його зберіганням у спеціально визначених місцях. Так, 18 жовтня у непідконтрольних уряду України районах Донецької області СММ побачила, що раніше зафіксовані 10 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм), 11 реактивних систем залпового вогню (БМ-21) та 9 самохідних гаубиць «Гвоздика» (2С1) були відсутні у місці постійного збереження важкого озброєння.

Крім того, 19 листопада на непідконтрольних уряду України територіях місія зафіксувала відсутність раніше відведених буксованих гаубиць (2А65, Мста-Б, 152 мм), чотирьох реактивних систем залпового вогню (БМ-21), трьох самохідних гаубиць (2С1) та п'ятьох буксованих гаубиць (Д-30, 122 мм).