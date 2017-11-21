Центр Луганська могли захопити бойовики "ДНР" - ЗМІ

13:38, 21 листопада 2017
Війна
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В Луганськ могли прибути люди Захарченко.

У центрі Луганська озброєні люди / скріншот

За непідтвердженими даними, в Луганськ ыз Донецька прибули три військових «Урала» із бійцями Республіканської державної служби охорони, яка підпорядковується чолі самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Олександру Захарченко, як пише "Нова газета".

Раніше 20 листопада Ігор Плотницький відправив у відставку главу МВС невизнаної республіки Ігоря Корнета, проте, за даними видання, Корнет відмовився підкорятися цим наказом.

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Про випадки збройних зіткнень, а також про вимоги, що висуваються невідомими озброєними людьми, поки не повідомляється. За їх словами, Міністерство внутрішніх справ (МВС) проводить антитерористичні навчання. У самому МВС відмовляються від будь-яких коментарів.

Як повідомляв УНІАН, центр Луганська захоплений "чужими" бойовиками з гранатометами і БТР.

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Теги: #переворот в ЛНР#путч в ЛНР#бойовики ДНР в Луганську