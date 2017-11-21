Центр Луганська могли захопити бойовики "ДНР" - ЗМІ

За непідтвердженими даними, в Луганськ ыз Донецька прибули три військових «Урала» із бійцями Республіканської державної служби охорони, яка підпорядковується чолі самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Олександру Захарченко, як пише "Нова газета".

Раніше 20 листопада Ігор Плотницький відправив у відставку главу МВС невизнаної республіки Ігоря Корнета, проте, за даними видання, Корнет відмовився підкорятися цим наказом.

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Про випадки збройних зіткнень, а також про вимоги, що висуваються невідомими озброєними людьми, поки не повідомляється. За їх словами, Міністерство внутрішніх справ (МВС) проводить антитерористичні навчання. У самому МВС відмовляються від будь-яких коментарів.

Як повідомляв УНІАН, центр Луганська захоплений "чужими" бойовиками з гранатометами і БТР.