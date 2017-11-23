"Розбірки" російських силовиків перейшли на територію "ДНР", є жертви серед бойовиків - ІС

«Розбірки» російських силовиків між собою на Донбасі перейшли в тому числі на територію «ДНР», є жертви серед бойовиків.

Про це народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом останньої доби «розбірки» російських силовиків між собою на Донбасі (ФСБ проти АП РФ - ГРУ ГШ ЗС РФ), результатом чого стали події в Луганську з 20.11.2017, перейшли на територію «ДНР», - написав він.

За словами Тимчука, у ніч на 23 листопада відбулася серія диверсій проти штабних структур «1-го АК ДНР», дислокованих у Донецьку. «Є жертви серед «офіцерів» штабу «1-го АК ДНР», штабів окремої артилерійської бригади і 100-ї бригади (т.зв. «республіканська гвардія ДНР»)», - додав він.

Як зазначив Тимчук, російське командування цих структур і структурних підрозділів з початку подій в Луганську висувало ідею об'єднання «ЛДНР» в одне утворення під керівництвом Донецька.

Також, за даними групи «Інформаційний спротив», у «2-му АК ЛНР» кураторами ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького залишаються в основному підрозділи розвідки на чолі з начальником розвідки «2-го армійського корпусу».

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Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше у Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, що перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалось обласне управління МВС України.

Президент України Петро Порошенко у зв'язку із загостренням ситуації в Луганську скликав позачергове засідання Військового кабінету Ради національної безпеки і оборони України, під час якого заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій для забезпечення безпеки мирного населення.