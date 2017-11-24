ЗМІ дізналися, чи зможе Плотницький втриматися на "посаді" ватажка "ЛНР"

Протягом останніх трьох років схвалений Москвою Ігор Плотницький, ватажок луганських терористів, намагався підпорядкувати собі території "ЛНР".

Однак насправді він керував тільки всередині самого Луганська. Водночас як, наприклад, в Алчевську, що формально входить до "ЛНР", цим займався бойовик Мозговой, у Стаханові — терорист Дрьомов, в Первомайську панували "козаки", а новочеркаський "отаман" Козіцин, який облаштувався в Красному Лучі, взагалі проголосив "Козацьку народну республіку", - йдеться у розслідуванні журналіста Павла Канигіна для "Новой газеты".

Зазначається, що досягти хиткої єдиноначальності в "ЛНР" вдалося лише на початку цього року: велика частина самоназваних ватажків була вигнана або ліквідована у 2016 році.

"Головна перевага Донецька в порівнянні з Луганському: монополією на внутрішнє свавілля в "ДНР" успішно володіє лише одне силове угруповання. Місцева вертикаль під керівництвом Олександра Захарченка та його заступника Олександра Тимофєєва "Ташкента" ефективніше освоює виділені бюджети, звітуючи перед Москвою про будівництво доріг, ремонт будинків та шкіл. Легітимність Захарченка не заперечується ніким серед місцевих дрібніших лідерів. А всі фінансові потоки й діяльність решти підприємств примусово замкнуті на його заступника Тимофєєва", - розповідає журналіст.

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Тому, наголосив Канигін, саме Захарченко разом з "гаманцем" нинішніх донецьких "Ташкентом" можна назвати основними вигодонабувачами перевороту в "ЛНР".

Зазначається, що конфлікт між головою МВС "ЛНР" Корнетом, дружнім до донецьких група, і Плотницьким демонструє і Москві, й місцевому населенню, що Плотницький не контролює ситуацію.

"Перед Москвою знову постає питання про об'єднання двох територій або про призначення у Луганськ нового наставника з клану переможців — тобто донецьких. Донецькі можуть передчувати дивіденди — у разі остаточного поглинання "ЛНР" в їхньому оперативному управлінні опиняться території з населенням 1,5 мільйона осіб і відповідні бюджети", - йдеться в матеріалі.

Канигін допускає, що компромісним варіантом для сторін може бути збереження Плотницького як номінального ватажка "ЛНР", проте з втратою ним реального контролю над територіями і фінансами.

"Москва може обрати таку конструкцію з побоювань у зриві Мінського перемир'я, підписантом якого є глава "ЛНР", - підсумував журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

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Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки і озброєних осіб, було перекрито дороги й заблоковано роботу установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не тільки між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ ввійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.