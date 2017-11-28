Труїла бойовиків і була в полоні: українка після втрати дитини в АТО пішла воювати на фронт (відео)

Журналісти дізналися про одну шокуючу історію про війну на Донбасі з перших вуст. Чоловік однієї жінки пішов воювати на бік ворога, а вона втратила дитину, після чого сама пішла на фронт. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Жінка зізнається, що для неї війна почалася, коли вона втратила доньку через обстріл. Її чоловік на той час уже підтримував бойовиків.

Жінка добре знала Донбас і вирішила зійти за "свою" у бойовиків. Вона їздила в Донецьк, щоб збирати дані про бойовиків, дані про озброєння, російських найманців та інше. Так, жінка втерлась в довіру до кухонного персоналу, який готував для бойовиків. Одного разу їй доручили приготувати їжу для бойовиків під Мар'їнкою, після чого вони злягли в лікарню і перейти в наступ у них не вийшло. "Додала сюрприз, типу щурячої отрути", - розповіла українка.

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А пізніше жінка потрапила в полон. Ймовірно, що зрадив хтось зі своїх, вважає вона. Її били, щоб дізнатися інформацію: різали, виривали зуби і ламали ребра. Також перед нею катували других людей. Її викупили з полону за 10 тисяч доларів.

Однак жінка не пішла і стала снайпером. Зараз каже, що трохи втомилася від війни, але зовсім йти не хоче. Тому вирішила перейти медики.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині загинув 26-річний український снайпер.