У Міноборони уточнили, де отримали поранення і травми троє українських військових

13:54, 03 грудня 2017
Війна
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Одного бійця було поранено біля селища Золоте, ще двоє отримали травми на підступах до Опитного та Луганського.

Фото УНІАН

За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовий отримав поранення біля населеного пункту Золоте, ще двоє - бойові травми на підступах до Досвідченого і Луганському.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення біля селища Золоте. Ще двоє отримали бойові травми на підступах до Опитного і Луганського. Поранені і травмовані військовослужбовці оперативно доставлені до медичних установ, де їм надана необхідна медична допомога", - сказав він.

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Теги: #обстріли бойовиків#доба в АТО