Стали відомі імена прикордонників, які загинули на кордоні з Росією (фото)

У Луганській області 28 вересня трагічно загинули двоє військових, які проходили службу у відділі прикордонної служби "Станично-Луганське". Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонники підірвались на невідомому вибуховому пристрої під час несення служби неподалік населеного пункту Ільїнка, що за 1 км від кордону з Росією. Від отриманих поранень військовослужбовці загинули на місці.

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Їхні імена - старший прапорщик Дмитро Деде та старшина Сергій Гувір. Обидва прикордонники родом з Одеської області. У районі проведення АТО службу несли з осені минулого року, а до цього обіймали посади в підрозділах Південного регіонального управління прикордонного відомства.

Оперативно-слідчою групою попередньо встановлено, що підрив прикордонного наряду відбувся на фугасі на розтяжці, зокрема, виявлені елементи детонатора, розтяжки, міни. Подію внесено в ЄРДР за ч. 3 ст. 258 ККУ (терористичний акт). Подальші заходи тривають.