У мережі повідомили про смерть начальника охорони екс-ватажка "ЛНР" Плотницького в російському СІЗО
17:22, 05 лютого 2018Війна
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Журналіст повідомив про нібито смерть "Сільвера" в російському СІЗО.
Ілюстрація REUTERS
У мережі з'явилася інформація, що начальник особистої охорони колишнього ватажка бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького помер в одному з російських СІЗО.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст, журналіст Іван Жеведь. При цьому жодних подробиць цієї події наразі не повідомляється.
"Пройшла інформація, що нібито начальник охорони Плотницького - Сільвер (Євген Сільвестров) помер у СІЗО в РФ", - йдеться у його повідомленні.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в Росії заарештували колишнього ватажка-втікача так званої "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького.
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