У мережі повідомили про смерть начальника охорони екс-ватажка "ЛНР" Плотницького в російському СІЗО

17:22, 05 лютого 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

У мережі з'явилася інформація, що начальник особистої охорони колишнього ватажка бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького помер в одному з російських СІЗО.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст, журналіст Іван Жеведь. При цьому жодних подробиць цієї події наразі не повідомляється.

"Пройшла інформація, що нібито начальник охорони Плотницького - Сільвер (Євген Сільвестров) помер у СІЗО в РФ", - йдеться у його повідомленні.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в Росії заарештували колишнього ватажка-втікача так званої "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького.

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Теги: #охоронець Плотницького#смерть охоронця Плотницького