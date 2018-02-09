Міноборони: Окупанти мають намір доукомплектувати війська під приводом навчань на Донбасі

За словами Гуцуляка, проведення ватажками окупантів наступного етапу зборів з резервістами передбачається розпочати 17 лютого.

Окупаційне командування має намір провести доукомплектування частин і з’єднань окупаційних військ під приводом проведення навчань, наступний етап яких заплановано на 17 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк повідомив сьогодні на брифінгу.

Читайте такожНа Донеччині знайшли чергові докази причетності Росії до війни на Донбасі (фото)

«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, під час навчальних зборів з резервістами так званих 1-го та 2-го «армійських корпусів» російсько-окупаційних військ особливу увагу було приділено підготовці механіків-водіїв, навідників-операторів бойових машин, а також фахівців артилерійських підрозділів», - заявив він.

За словами Гуцуляка, проведення ватажками окупантів наступного етапу зборів з резервістами передбачається розпочати 17 лютого цього року.

«Під приводом навчань окупаційне командування має намір провести доукомплектування частин і з’єднань окупаційних військ. З цією метою представники т.зв. «військових комісаріатів» активізували діяльність щодо вручення повісток та постановки на військовий облік місцевих жителів віком до 50 років», - заявив представник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські бійці збили четвертий за півтора місяця російський безпілотник.