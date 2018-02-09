Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували застосування "Градів" на Донеччині

На Донеччині порушення були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, в районі шахти «Октябрська», Світлодарська, Ясинуватої, Горлівки та Олександрополя.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували за добу близько 740 вибухів у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 7 лютого до 19:30 8 лютого, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів - близько 740 супроти орієнтовно 420", - зазначають спостерігачі.

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Зокрема, на Донеччині порушення були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, в районі шахти «Октябрська», Світлодарська, Ясинуватої, Горлівки та Олександрополя.

"Увечері 7 лютого, перебуваючи в н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), спостерігачі чули та бачили 60 вибухів, оцінених як постріли із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) за 5–7 км на північний схід, 180 вибухів, оцінених як розриви ракет РСЗВ (БМ‑21) за 5–7 км на південний схід, приблизно 180 вибухів (150 оцінено як розриви артилерійських снарядів)", - йдеться у звіті.

Водночас, у Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 1740), при цьому не зафіксувавши жодного вибуху.