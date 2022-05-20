427 дітей отримали поранення внаслідок збройної агресії РФ.

Російські військові вбили в Україні 232 дитини.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 20 травня 2022 року 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 232 дитини загинули та 427 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, 18 травня внаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури м. Лиман Краматорського району Донецької області загинув підліток.

Крім того, внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 тис. 837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

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Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

На Харківському напрямку ворог намагається утримувати зайняті рубежі: проводить конратаки, щоб відновити втрачені позиції. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку ворог завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом 19 травня ЗСУ відбили 14 атак ворога, знищено 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".

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