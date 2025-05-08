Це спроба Путіна продемонструвати світу, що ці території вже належать йому.

Російські солдати на окупованих територіях готуються до святкування 9 травня у спробі продемонструвати контроль Росії над захопленими нею землями, розвішуючи плакати і прапори та проводячи короткі паради. Однак, як пише The New York Times, у багатьох окупованих містах на сході України майже ніхто більше не живе - тут свято "буде тихим, з невеликими концертами і парадами, іноді на тлі руїн".

У Росії День Перемоги відзначають вкрай масштабно, особливо цього року, коли Володимир Путін намагається показати, що Росія є прямою спадкоємицею Радянського Союзу в його розквіті та скоро переможе Україну. Так, у Москві планується гігантський військовий парад для більш ніж двох десятків світових лідерів.

Для порівняння, якщо судити з соціальних мереж, святкування Дня Перемоги на окупованих територіях буде набагато скромнішим, пише NYT. Воно включатиме в себе вивішування плакатів і картин, а також у деяких випадках концерти або швидкі паради.

Відео дня

"Цими заходами Путін, схоже, намагається продемонструвати світу, що ці території вже належать йому", - зазначає видання.

В окупованому місті Мелітополь на честь Дня Перемоги у квітні було освячено нову дзвіницю в церкві Святого великомученика Георгія Побідоносця. Також було вивішено величезний плакат із логотипом 80-річчя і солдатом зі зброєю.

Як розповів NYT Олександр, який втік із Мелітополя, зображення його розлютили.

"Я бачив, як знищують моє місто. Просто сумно, що єдине, чим вони пишаються, - це перемога у війні 80 років тому. Це все, що вони можуть показати. А тепер вони нав'язують цю збочену реальність", - сказав він.

У захопленому Бахмуті солдати викладали в соціальні мережі відео, на яких вони розвішують барвисті плакати та банери з повідомленнями російською мовою, наприклад "С Днем Победы". На одному плакаті було написано "Безсмертний полк" і показано фотографії ветеранів із Радянського Союзу, які воювали на війні. Інші проголошували "Пишаюся Перемогою 1941-1945" і "80 років Великої Перемоги". На одному відео було показано червоний прапор Радянського Союзу із серпом і молотом.

При цьому на опублікованих відео Бахмут "має вигляд зламаної оболонки міста, де будинок із вікном - це аномалія. Погнуті вуличні знаки і сміття засмічують вулиці", пише NYT.

"Це жахливо - наче вони танцюють на кістках", - сказала Олена Букрєєва, яка колись працювала в лікарні в Бахмуті. "Вони повністю знищили його. Жодної цілої будівлі не залишилося. А тепер вони малюють прапори і транспаранти - це знущання над людьми, над усім. Дивитися нестерпно".

Парад у Москві

У Кремлі заявили, що путінський парад у Москві відвідають представники 29 країн світу. Зокрема, там чекають представників Китаю, Єгипту, Казахстану, Азербайджану, Білорусі та інших країн. Оглядач британської газети Times Роджер Бойєс зазначав, що російський диктатор Володимир Путін хоче видати парад 9 травня в Москві за доказ того, що "Кремль досі сильний".

При цьому WP допускає, що на 9 травня Сили оборони України можуть атакувати російські регіони, але не саму Москву. Зазначається, що шанси на успіх такої операції не будуть великими з огляду на те, що Росія стягує на захист своєї столиці засоби ППО.

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