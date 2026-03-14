Дрони атакували Афіпський НПЗ: горить ключова установка

Російська влада підтверджує влучання по заводу.

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії у ніч із 13 на 14 березня опинився під атакою дронів. Україна вже неодноразово атакувала цей завод.

Як зазначає російська влада, на заводі сталося займання через падіння уламків БПЛА.

Водночас тг-канал "КіберБорошно", проаналізувавши фото- та відеоматеріали ураженого об’єкта, дійшла висновку, що пошкоджено установку АТ-22/4.

Горіння однієї з колон установки та витік газу із супутньої естакади підтверджують масштаб пошкоджень.

Як зазначають аналітики, ця установка є ключовим вузлом НПЗ, з якого розпочинається технологічний процес переробки нафти.

Афіпський НПЗ має проєктну потужність переробки близько 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, газойль, вакуумний газойль, мазут, сірку та дистиляти газового конденсату.

Річний обсяг переробки заводу становить понад 2% загального обсягу нафтопереробки РФ. Підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російської економіки та армії дизельним пальним.

Удари по російських об'єктах

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Сили оборони уразили російський завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, який виготовляв системи управління всіх видів ракет Росії.

За даними Генштабу ЗСУ, його уражено крилатими ракетами Storm Shadow. Також зазначалося, що аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку безпілотних систем "Рейд".

