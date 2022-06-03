Якщо США та їхні союзники хочуть змінити розрахунки Кремля, вони повинні зосередитися на нафті й газі.

Продовження фінансового тиску на режим Путіна приносить плоди, але в довгостроковій перспективі не допоможе виграти війну. Якщо США та їхні союзники хочуть змінити розрахунки Кремля, вони повинні позбавити її доходів від нафти і газу.

Про це говориться у редакторській колонці Bloomberg.

Автори зазначають, що Росія наполегливо працює над тим, щоб виплатити інвесторам відсотки за прострочені платежі по євробондах, оскільки Путін вважає дефолт черговим ударом по власному авторитету.

"Його чиновники змогли скористатися лазівкою в санкціях, яка дозволяла здійснювати платежі, але зараз США закрили цей канал. Навіть такі творчі альтернативи, як, наприклад, дозвіл іноземним кредиторам відкривати рахунки в російських банках в рублях, здається, навряд чи допоможуть запобігти неминучому", – пише агентство.

Однак, підкреслюють редактори Bloomberg, суми на кону скромні.

Росія відмовлялася від доларового боргу протягом значного відразу останнього десятиліття, скоротивши свій борговий тягар до менше ніж 20% ВВП. І вона вже заблокована від нових запозичень. Отже, примус до повного дефолту не вдарить по кредиторах сильніше, ніж вони постраждали, оскільки більша частина боргу вже продана або списана, сказано в матеріалі.

Нафтове ембарго проти РФ – заборона є, а нафта тече

Агентство додає, що для початку нафтового ембарго знадобляться місяці, які покарають Європу, оскільки ціни на енергоресурси зростуть в очікуванні, дозволяючи Кремлю продовжувати фінансувати свою військову машину.

Разом зі швидшими діями потрібно зробити набагато більше, щоб залучити альтернативних постачальників, аби Москва була відрізана. Також необхідно проводити цілеспрямовану роботу зі скорочення закупівель європейського газу, заміну якого значно ускладнює інфраструктура.

Збентежити Путіна формальним дефолтом за боргами було б добре. Але припинення війни вимагає відновлення прихильності економічної ізоляції – підсумували редактори Bloomberg.

Нагадаємо, напередодні ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. У нього входить заборона на імпорт нафти з Росії морським шляхом, який у поєднанні з рішеннями Польщі та Німеччини на національному рівні знизить на 92% імпорт російської нафти до кінця року.

Раніше Bloomberg описав нову схему експорту російської нафти в Китай – з перевантаженням в море, попри малу відстань між обома країнами. За даними видання, охочих купувати російську нафту отримують значні знижки в порівнянні зі світовими цінами на чорне золото.

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