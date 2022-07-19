За його словами, диктатор думав, що війна стане кульмінацією його правління, але все навпаки.

Радник голови Офісу президента назвав російського диктатора Володимира Путіна "жалюгідним, облізлим старим".

Відповідну заяву він зробив під час ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Ти бачив його фотки? Він жалюгідний, облізлий старий", - заявив Арестович.

Фейгін погодився з цим. За його спостереженнями, Путін "ледь ходить". Водночас він нагадав, що деякі люди схильні вважати хворобливу поведінку диктатора на публіці частиною конспірології. Арестович відреагував на це з іронією.

Арестович: Тренував кульгавість та підвертання ніг, скручування кісток, щоб ми його обговорили в ефірі.

Фейгін: Там очевидний синдром Кушингова, по-перше. По-друге, там, очевидно, я думаю, можуть бути проблеми з хребтом. Він ходить напівприсядки. Там, звісно, напевно, можуть бути внутрішні захворювання без зовнішніх проявів. Загалом, це стара людина. Він зістарився моментально.

Арестович: Його добила ця війна. Вона повинна була стати кульмінацією його правління, а стала точкою падіння. Звісно, я розумію, що він переживає внутрішньо. Володимире Володимировичу, якщо ви нас чуєте, ви покайтеся і подумайте про безсмертя душі. Я вам підказую: стан людини в момент смерті може змінити все його неправильне життя. Встигнете покаятися - є шанс.

Після цього Фейгін запропонував більш радикальну пораду. За його словами, він міг би "посповідати Путіна", а Арестович - "відспівати". Правозахисник зауважив, що з цього може вийти непоганий мерч.

Раніше ряд експертів і ЗМІ з різних країн стверджували, що Володимир Путін хворий. Зокрема, російському президенту приписували різні види раку, а також шизофренію, деменцію і хворобу Паркінсона. В кінці травня з'явилася інформація, що главу Росії прооперували.

На початку червня колишній друг президента РФ і екс-банкір Сергій Пугачов говорив, що у Путіна може бути рак.

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