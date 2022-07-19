Радник голови Офісу президента назвав російського диктатора Володимира Путіна "жалюгідним, облізлим старим".
Відповідну заяву він зробив під час ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Ти бачив його фотки? Він жалюгідний, облізлий старий", - заявив Арестович.
Фейгін погодився з цим. За його спостереженнями, Путін "ледь ходить". Водночас він нагадав, що деякі люди схильні вважати хворобливу поведінку диктатора на публіці частиною конспірології. Арестович відреагував на це з іронією.
Арестович: Тренував кульгавість та підвертання ніг, скручування кісток, щоб ми його обговорили в ефірі.
Фейгін: Там очевидний синдром Кушингова, по-перше. По-друге, там, очевидно, я думаю, можуть бути проблеми з хребтом. Він ходить напівприсядки. Там, звісно, напевно, можуть бути внутрішні захворювання без зовнішніх проявів. Загалом, це стара людина. Він зістарився моментально.
Арестович: Його добила ця війна. Вона повинна була стати кульмінацією його правління, а стала точкою падіння. Звісно, я розумію, що він переживає внутрішньо. Володимире Володимировичу, якщо ви нас чуєте, ви покайтеся і подумайте про безсмертя душі. Я вам підказую: стан людини в момент смерті може змінити все його неправильне життя. Встигнете покаятися - є шанс.
Після цього Фейгін запропонував більш радикальну пораду. За його словами, він міг би "посповідати Путіна", а Арестович - "відспівати". Правозахисник зауважив, що з цього може вийти непоганий мерч.
Раніше ряд експертів і ЗМІ з різних країн стверджували, що Володимир Путін хворий. Зокрема, російському президенту приписували різні види раку, а також шизофренію, деменцію і хворобу Паркінсона. В кінці травня з'явилася інформація, що главу Росії прооперували.
На початку червня колишній друг президента РФ і екс-банкір Сергій Пугачов говорив, що у Путіна може бути рак.