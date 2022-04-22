Гаубиць M777 може набратися на 3-4 артилерійських бригади.

Незабаром очікується сильне озброєння української артилерії в рамках допомоги іноземних партнерів.

Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі у Марка Фейгіна.

"В Україну приїхала реактивна система залпового вогню. Ми знаємо з офіційних повідомлень американської сторони про надання 90 гаубиць M777. Це дуже хороші гаубиці, дуже якісні - виняткова за ефективністю зброя. Це дуже багато, і ще хтось привезе", - сказав він.

Також Арестович зазначив, що цих гаубиць може набратися на 3-4 артилерійських бригади.

"А це вже історія зовсім цікава, тому що коли приїжджає одна така бригада, вже ніхто нікуди не відступає", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, США розглядають питання про поставки Україні артилерії і вертольотів.

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