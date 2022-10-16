За словами радника ОП, для російської армії подібний маневр не закінчиться нічим хорошим.

Для повторного наступу на Київ російський диктатор Володимир Путін може використати 20-30 тисяч своїх військових.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

За його словами, для російської армії подібний маневр закінчиться повторенням Чорнобаївки.

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"Путін вважатиме, що це достатня загроза, щоб нам полоскотати нерви або знову спробувати взяти якісь передмістя, повторити травму Бучі. Але боюся, що повториться травма Чорнобаївки. Просто протягом кількох днів відбудеться багато разів Чорнобаївка, і на цьому все закінчиться", - сказав Арестович.

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко дав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України, в тому числі Київ.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але російської терорист №1 Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

10 жовтня Лукашенко повідомив про розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі на кордоні з Україною. Диктатор пояснював це "загостренням на західних кордонах союзної держави".

У ніч на 15 жовтня в Білорусь прибули перші ешелони з російськими військовими. Всього, за даними української розвідки, Росія планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих.

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