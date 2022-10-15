У проєкті беруть участь британські і канадські вчені.

У найближчі два роки над Києвом мають звести спеціальний купол для захисту від дронів. Частково він вже існує.

Як зазначив радник мера Києва Юрій Зозуля в ефірі телеканалу FREEДОМ, це унікальна річ, у розробці якої беруть участь науковці з різних країн НАТО.

"Весь світ прийшов на допомогу Україні та створює новітню систему, яка не використовувалася ніде раніше. Вона тиражуватиметься не лише містами України, а й, я так думаю, по всьому світу. У проєкті беруть участь і британські, і канадські вчені. В принципі, долучається майже весь науково-технічний потенціал НАТО", — наголосив радник мера Києва.

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За його словами, на створення повноцінного купола знадобиться близько двох років.

"Але хочу сказати, що фрагментарно цей купол уже працює у Києві. Є особливо важливі об’єкти, які охороняються такими антидронними системами", — додав Зозуля.

Він пояснив, що метою є створення системи, яка дозволятиме фіксувати переміщення дронів і атакувати його завчасно.

"Штучний інтелект для розпізнавання різних об’єктів перебудовується ще на нові виклики. Це звук, який ми чуємо здалеку. … Це глибокий ешелонований захист. Тобто, він починається за сотні кілометрів від міста. Система виявляє за різними ознаками дрони й ланцюжком передає на різні ситуаційні центри, які фіксують переміщення цього БПЛА. … Відповідно, всі системи зможуть зорієнтуватися в азимут і атакувати цей дрон", – сказав радник мера.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

За інформацією РНБО, Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області ними атакували теплоелектростанцію.

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