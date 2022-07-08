Арестович не став підтверджувати або заперечувати плани удару по мосту.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович сумнівається в ефективності удару протикорабельною ракетою Harpoon по Кримському мосту для виведення його з ладу. Раніше зробити це Україну закликав екс-командувач НАТО, генерал Філіп Брідлав.

Про це він сказав під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

"Якщо хочеться Брідлаву "пульнути", то я поважаю це бажання в ньому. Кожній чесній людині хочеться "пульнути" по Кримському мосту, а ось чи "пульнемо" ми... Це реально, немає проблеми притягти його десь там, знайти в Запорізькій області місце, яке дістає до Кримського моста і "пульнути" з наземної установки, але... А скільки у нас тих ракет? А які пошкодження вони завдадуть Кримському мосту? А чи не слід їх приберегти для надводних цілей? - Це великі питання. Поки на них немає відповіді", - зазначив представник Банкової.

Водночас РСЗВ HIMMARS, каже Арестович, до мосту не дострілюють, якщо не використовувати ракету з дальністю 300 км. Він не виключив, що в майбутньому Україні поставлять дані ракети.

"Поки не хочуть. А в міру розвитку успіху. Хто його знає?..", - загадково додав він.

Раніше генерал Брідлав, який був верховним головнокомандувачем союзників США в Європі з 2013 по 2016 рік, заявив, що напад на міст був би виправданий агресією Росії проти України з усіх боків. "Керченський міст - законна мета", - підкреслив він.

Брідлав підтримав такий удар, після того, як Росія завдала авіаударів по місту Краматорськ 8 липня, в результаті чого одна людина загинула, 10 отримали поранення.

Нещодавно російські окупанти провели навчання, ймовірно, щодо оборони Кримського мосту.