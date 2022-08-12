Без регулярних поставок ресурсів і техніки війни не виграються.

Армія окупантів скоро зіткнеться з логістичними проблемами. Вона не зможе компенсувати втрати в техніці, і це відіб'ється на результаті всієї війни.

Такою думкою поділився заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Март Вендла в коментарях порталу err.ee.

Військовослужбовець зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росія втратила більше танків, ніж є на озброєнні у Німеччини або Великобританії. А західні санкції не дозволяють виробляти нову техніку.

"З цим у них проблеми. Війни часто виграються саме за допомогою логістичної підтримки", — заявив Вендла.

Заступник начальника Генштабу також прокоментував хід бойових дій. За його словами, окупанти перекидають на південь додаткову техніку, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ. Однак у найближчий тиждень рашисти не змінять свою тактику: вони продовжать створювати ключовий тиск на напрямку Бахмут — Сіверськ. А що стосується вибухів на аеродромах в Криму і Зябрівці, то це, за словами Вендли, сигнал для росіян.

"До фундаментальних змін атака, звичайно, не призведе. Але це показує, що Збройні сили РФ не можуть бути впевнені, що вогонь української армії не дійде до них в тому місці, яке вони вважають тилом. Підтвердженої інформації про те, що сталося під Гомелем в Білорусі, що саме було знищено, немає. За різними даними, є втрати в різних видах техніки", — заявив Вендла.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ досягли успіхів у знищенні логістики та тилових баз ворога. За словами глави держави, ворог робить ставку на артилерію, а наші захисники намагаються зламати цю стратегію.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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