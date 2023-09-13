Коли Маск дізнався, що супутники Starlink використовуються для управління дронами, він поговорив по телефону з офіційними особами, включаючи посла Росії в США Анатолія Антонова.

Мільярдера Ілона Маска обдурив російський посол у США Анатолій Антонов, переконавши його, що Росія завдасть ядерного удару по Україні у разі атаки по цілях у Криму. Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на біографа Маска Уолтера Айзексона.

У ніч на 13 вересня Україна завдала потужного удару по військовому об'єкту в Криму. Саме такий удар, на думку Маска, повинен був спровокувати ядерну війну. Тому він відмовився увімкнути Starlink в районі Криму.

У книзі Ісааксон описує наступне: коли Маск дізнався, що супутники Starlink використовуються для управління дронами, він поговорив по телефону з офіційними особами, включаючи посла Росії в США Анатолія Антонова.

Відео дня

Антонов переконав Маска, що напад на Севастополь викличе ядерний удар з боку Росії відповідно до військової доктрини держави.

Скандал з відключенням Starlink біля Криму

Минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот. Про це пише Уолтер Айзексон в новій біографії Маска.

Спочатку Маск говорив, що Starlink взагалі ніколи не працював біля Криму, не кажучи про сам півострів. Тому він отримав екстрений запит на включення супутникового зв'язку в цьому районі, коли операція вже почалася, але відмовився задовольнити цей запит. Потім він заявив, що Starlink був вимкнений в районі Криму через американські санкції проти РФ, і включити його без спеціального дозволу від Білого дому Маск нібито не мав права.

Вас також можуть зацікавити новини: