У 'ПриватБанку' підскочили долар і євро: свіжий курс валют на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,44 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 21 травня, зріс на 8 копійок і становить 44,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 26 копійок – до 51,81 гривні.

Національний банк України встановив на четвер, 21 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,23 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу валют в Україні (попередній рекорд було встановлено 13 березня – 44,16 грн/дол.)

Щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,30 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 6 копійок і складає 44,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,92 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і становить 51,73 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,08 гривні за євро.

