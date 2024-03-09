Також артилеристи уразили 1 район зосередження особового складу, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 1 засіб протиповітряної оборони противника.

Авіація сил оборони протягом доби завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

Водночас ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, є поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

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Ситуація на фронті

За добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, понад половина всіх атак окупантів припала на Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

Так, на Авдіївському напрямку відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.

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