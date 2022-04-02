Полк "Азов" сподівається на деблокаду міста і прибуття спецтехніки для розбору завалів.

Окремий загін спеціального призначення "Азов" очікує на деблокаду оточеного російськими військами Маріуполя і прибуття спецтехніки для розбору зруйнованих будинків.

Про це повідомив заступник командира полку Святослав Пономар у відеозверненні у Twitter.

"Щохвилини захисники Маріуполя перебувають на межі життя і смерті, в повній блокаді продовжують героїчну боротьбу за Україну та своїх громадян, воюючи за кожен метр рідної землі. Я хочу побажати українцям бути такими ж справжніми, такими ж відчайдушними та такими ж хоробрими, як наші хлопці", - підкреслив Пономар.

Він зазначив, що за вчорашній день було знищено два БМП, а сьогодні - один танк і ворожу піхоту.

"Ми сподіваємось на деблокаду. Знаємо, що політики та військові роблять все можливе для цього. Віримо, що Україна має рішення виходу з цієї ситуації", - підкреслив Пономар.

Заступник командира закликав зробити все можливе, щоб до Маріуполя приїхали рятувальники зі спецтехнікою для розбору завалів зруйнованих окупантами житлових будинків та інфраструктури міста.

Раніше командування полку Національної гвардії "Азов" вже закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя.

Блокада Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, Маріуполь залишається закритим для в'їзду і дуже небезпечним для виїзду на особистому транспорті. За приблизною оцінкою місцевої влади, там загинули майже 5 тисяч осіб, серед них - приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати поки неможливо.

У місті залишається ще 150 тисяч жителів, позбавлених будь-яких основних умов для життя.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова розповіла, що російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем.

Тим часом Туреччина заявила про готовність надати кораблі для організації евакуації цивільних осіб і поранених з міста морем.

А за даними Маріупольської міськради, для відновлення інфраструктури населеного пункту знадобиться щонайменше 10 млрд доларів.

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