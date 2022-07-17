Без Херсонщини зникне сухопутний коридор між окупованими Донбасом і Кримом.

Якщо ВСУ звільнять Нову Каховку, то проведення так званої "спецоперації" втратить для Росії "політичний, військовий і економічний сенс".

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Радіо НВ" розповів, чому нам "вкрай необхідне" звільнення Нової Каховки.

За його словами, після звільнення Нової Каховки РФ втратить сухопутний коридор між анексованим Кримом і окупованим Донбасом. Також це припинить подачу української води на захоплений півострів.

"Контроль над новою Каховкою розв'язує два питання. Перше - це так званий сухопутний коридор з території окупованого Криму на території тимчасово окупованих Луганської, Донецької областей. Це одна з цілей "спецоперації". Друге - це запобігання подачі української води на території окупованих районів Автономної Республіки Крим", - пояснив Снєгирьов.

Як раніше повідомляв УНІАН, бійці української армії відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Водночас велика частина області як і раніше перебуває під тимчасовою окупацією.

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