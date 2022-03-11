Невже солдати РБ не бачили статистику вбитих окупантів?

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що російські літаки обстріляли територію Білорусі. Вони атакували регіон на кордоні з Україною із зальотом у повітряний простір двох країн. Після цього війська РБ почали рухатися в нашу сторону. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович звернувся до білорусів і закликав їх не вплутуватися у війну. Однак Лукашенко все ж має намір підтримати нациста Путіна. Принаймні, це підтверджують дані українського Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Коли Лукашенко може атакувати Україну. Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко здійснили по одному дзвінку. Не виключено, що вони могли віддати наступні розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня, о 21:00", — сказано на офіційній сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на Facebook.

Водночас, Міноборони Білорусі почало спростовувати повітряні ракетні удари на їх території. Можливо, витік інформації про військові плани Лукашенко поступово змушує його передумати влазити у військову авантюру Путіна.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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