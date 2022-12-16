Дівчина москвича скаржиться, що її хлопець ніколи не служив.

25-річного москвича Данила Панова закрили в автобусі біля збірного пункту місцевого військкомату через відмову підписувати контракт.

Як пише "Нова газета", чоловіка забрали до військкомату дорогою на роботу – в метро до нього підійшла група поліцейських і затримала. Вже у військкоматі у Данила і ще кількох чоловіків відібрали паспорти і закрили їх у приміщенні.

Дівчина москвича скаржиться, що її хлопець ніколи не служив, у нього багато проблем зі здоров'ям, які могли б стати причиною відстрочки.

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На момент публікації історії Панов все ще перебував у військкоматі, але незабаром чоловіків посадили в автобус і відправили у збірний пункт, відібравши у них телефони.

Коментар ЗМІ москвич давав вже з вікна автобуса, в якому, за його ж словами, співробітники військкомату його утримують. Панов заявив, що відмовився підписувати будь-які документи, на що комісар відповів: "Мені п**й, підеш служити, куди пошлю".

Мобілізація в Росії

У жовтні Путін анонсував завершення часткової мобілізації, оголошеної ще у вересні у відповідь на ряд військових поразок на фронті.

Водночас аналітики констатують, що Кремль веде приховану мобілізацію, готуючи Путіну "м'ясо" для здійснення своїх максималістських цілей по Україні.

Паралельно триває вербування засуджених у ПВК "Вагнер" Пригожина.

За офіційними даними, з вересня в РФ мобілізували близько 300 тисяч осіб. Але, на думку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Москва готує до 200 тисяч резервістів для масштабного нападу цієї зими.

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