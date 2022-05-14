Важливо і те, що росіяни втратили мізерне інженерно-мостове обладнання (і, ймовірно, саперів теж).

План російських військ оточити українські сили в Луганській області з тріском провалився після невдач окупантів форсувати Сіверський Донець.

Про це повідомляє CNN.

Журналісти проаналізували отримані відео з місця зруйнованих мостів на Сіверському Донці і підсумували, що ЗС РФ втратили до 70 одиниць військової техніки на початку цього тижня.

Їхньою метою була спроба оточити українських захисників в Луганській області, але вона, зазначає видання, "з тріском провалилася".

CNN цитує звіт 80-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, в якому йдеться про запобігання 9 спроб переправи російських військ. У ньому стверджувалося про знищення не менше 73 одиниць техніки, в тому числі танків Т-72 і різних БМП.

Цей підрахунок підтверджується аналізом відео з безпілотників, на якому видно, як російська техніка розкидана по трасі на північ від річки, а також напівзатоплені танки.

ЗСУ завчасно визначили місце скупчення окупантів, допоміг і шум моторизованих буксирів, якими РФ намагалася добудувати міст.

Серед уламків на місці понтона налічувалося не менше 30 бойових машин піхоти, не рахуючи того, що могло бути знищено серед техніки, що переправилася.

Колишній генерал-майор ЗС Австралії Мік Райан, коментуючи крах росіян на Сіверському Донці, зазначив, що росіяни, ймовірно, робили великі ставки на цей напрямок.

"Отже, це, ймовірно, більш серйозна невдача для росіян, ніж деякі припускали. Ймовірно, це призвело до того, що не тільки БТГ, але і ціла бригада втратила більшу частину своєї бойової потужності", — сказав Райан.

Важливо і те, що росіяни втратили мізерне інженерно-мостове обладнання (і, ймовірно, саперів теж). Ці ресурси недешеві і не доступні у великих кількостях. І вони дуже затребувані під час наступу.

Нездатність росіян просунутися з півночі через річку, ймовірно, сповільнила їх наступ в Луганському напрямку, яке на даний момент залежить від військ, що пересуваються зі сходу і півдня через лінії фронту, які мало просунулися за місяць.

Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.

Тим не менш, ворог не покидає намір захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. У вказаних напрямках ведуться активні й запеклі бої.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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