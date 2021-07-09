Створення полігону розпочалося у 2018 році.

Найбільший полігон Збройних Сил України розпочав повноцінне функціонування на Херсонщині.

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю Збройних Сил України.

В повідомленні зазначається, що у 2014 році через окупацію Криму Збройні Сили втратили випробувальний майданчик Державного науково-випробувального центру «Чауда».

"Подальший розвиток систем озброєння вимагав необхідності створення нового полігону, де підрозділи зенітних ракетних військ могли тренуватися у веденні протиповітряного бою, проводити пуски зенітних керованих ракет, випробовувати перспективну зброю великої дальності, таку як протикорабельний комплекс «Нептун» чи реактивна система залпового вогню «Вільха» - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Чорне море йде десантний корабель армії СШАЗазначається, що створення полігону «Ягорлик» розпочалося у Генеральному штабі ЗС України в 2018 році. За словами заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України Радіона Тимошенка, весь час, поки йшло будівництво полігону, він вже використовувався за призначенням, хоч і з деякими обмеженнями.

"Зараз основні роботи з облаштування завершені і Державний випробувальний полігон «Ягорлик» на Херсонщині запрацював на повну силу. За станом оснащення це один із найсучасніших полігонів Європи. Площа майданчика становить близько 3,7 тис. га. Водночас, робота з вдосконалення інфраструктури буде продовжуватися далі" - наголосив він.

В повідомленні сказано, що «Ягорлик» призначений для стрільб з усієї наявної номенклатури озброєння української армії, а також випробування перспективної зброї великої дальності ураження, а з робочих місць полігону може здійснюватися управління авіацією й ведення протиповітряного бою сучасними технічними засобами, які є на озброєнні українського війська, серед іншого й іноземного виробництва.

"Наявна система візуального контролю дозволяє керівництву Збройних Сил в режимі реального часу спостерігати за випробуваннями, навіть не виходячи з робочого кабінету в столиці", - зазначив заступник начальника Генерального штабу.

За словами Тимошенка, полігон повністю автономний, технологічний та екологічний. «Зараз він у повному обсязі забезпечує проведення випробувань. Незабаром тут відбудуться стрільби артилерійської системи «Богдана» на дальності до 40 км. Пізніше — випробувальні пуски ракетних систем після ремонту і модернізації», - додав він.

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Автор: Надя Пришляк