"Російські посіпаки" фотографували військові об'єкти та інфраструктуру даного пункту пропуску.

Біля пункту пропуску "Кучурган" (Одеська область) схопили двох російських диверсантів.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України у Facebook.

"Щойно військовослужбовці Держприкордонслужби затримали двох російських диверсантів на напрямку Придністров'я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "російські посіпаки" фотографували військові об'єкти та інфраструктуру пункту пропуску "Кучурган".

"Їх схопили охоронці кордону. Під час затримання диверсанти розбили телефон. У мікроавтобусі, яким вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчили про їхню диверсійну діяльність. При собі російські пособники мали паспорти невизнаної "ПМР", злочинців передано поліції", - розповіли в ДПСУ.

Також зазначається, що "звичайні люди, які перебували поруч, не залишились осторонь, сфотографували орків та поширили в мережі".

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