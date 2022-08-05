Бійці київського підрозділу ССО "Азов" опублікували унікальні кадри битви проти російських окупантів від першої особи. На відео показується перестрілка і штурм ворожих позицій.
Ролик опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.
Нарізка кадрів показує, як "азовці" вели вогонь проти рашистів у лісопосадці. Окопи ворога знаходилися в тридцяти метрах з двох сторін від українських захисників.
Спочатку наші воїни стріляли, ховаючись за деревами. А потім вони пішли на штурм позицій окупантів і наказали противникам здаватися. В результаті бою вдалося сформувати "загін двохсотих", тобто росіяни зазнали втрат. Ще сімох рашистів бійці ССО "Азов" взяли в полон.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 серпня, "азовці" схопили п'ятьох окупантів. Серед них є один ворожий офіцер.
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