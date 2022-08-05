Українські захисники пішли на штурм ворожих окопів.

Бійці київського підрозділу ССО "Азов" опублікували унікальні кадри битви проти російських окупантів від першої особи. На відео показується перестрілка і штурм ворожих позицій.

Ролик опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

Нарізка кадрів показує, як "азовці" вели вогонь проти рашистів у лісопосадці. Окопи ворога знаходилися в тридцяти метрах з двох сторін від українських захисників.

Спочатку наші воїни стріляли, ховаючись за деревами. А потім вони пішли на штурм позицій окупантів і наказали противникам здаватися. В результаті бою вдалося сформувати "загін двохсотих", тобто росіяни зазнали втрат. Ще сімох рашистів бійці ССО "Азов" взяли в полон.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 серпня, "азовці" схопили п'ятьох окупантів. Серед них є один ворожий офіцер.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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