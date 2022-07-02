Внаслідок ударів українських сил палають броньовані машини противника.

Українські захисники завдали нищівного удару по колоні російських військ на підступах до Лисичанська, де ні на хвилину не вщухають жорсткі бої.

Відео роботи ЗСУ оприлюднив у себе у твіттері фонд "Повернись живим". Його зняв дрон, який команда передала на потреби армії.

Так росіяни горіли днями поблизу Лисичанська – мовиться в підписі до відео.

Додамо, що за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста, але безрезультативно. Також вони не змогли захопити Лисичанський желатиновий завод, хоча Міноборони РФ вже заявили про це.

Також російські війська активізували бойові дії в районі Лиману, намагаючись перерізати українські логістичні маршрути до Лисичанська.

За словами речника Нацгвардії Руслана Музичука, біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але місто знаходиться під контролем українських військ. Наразі найскладнішою залишається ситуація на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області.

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