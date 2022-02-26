Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зазначає, що ідуть бої біля Балаклеї, також "гаряче" біля Мелітополя та Маріуполя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "Рада".
"На сході ідуть бої біля Балаклеї. Там, де були знищені артилерійські склади у 2014-2015 роках. Також там наші Збройні сили дають гідну відсіч, ворог зазнав там дуже відчутних втрат", - зазначив Веніславський.
Він додав, що також "гаряче" біля Мелітополя та Маріуполя.
"У нас є також інформація, що ворог намагається з боку Мелітополя, Бердянська зайти до Маріуполя. І там є значні сили. Постійно йде рух підкріплення для країни-окупанта з боку Криму", - розповів парламентар і наголосив, що українські захисники успішно нищать ворога.
Крім того, російські війська намагаються штурмувати Миколаїв.