Російські війська намагаються штурмувати Миколаїв.

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зазначає, що ідуть бої біля Балаклеї, також "гаряче" біля Мелітополя та Маріуполя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "Рада".

"На сході ідуть бої біля Балаклеї. Там, де були знищені артилерійські склади у 2014-2015 роках. Також там наші Збройні сили дають гідну відсіч, ворог зазнав там дуже відчутних втрат", - зазначив Веніславський.

Він додав, що також "гаряче" біля Мелітополя та Маріуполя.

"У нас є також інформація, що ворог намагається з боку Мелітополя, Бердянська зайти до Маріуполя. І там є значні сили. Постійно йде рух підкріплення для країни-окупанта з боку Криму", - розповів парламентар і наголосив, що українські захисники успішно нищать ворога.

Крім того, російські війська намагаються штурмувати Миколаїв.