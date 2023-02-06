Обидва снаряди влучили точно в ціль.

Українські військові продовжують планомірно очищати територію нашої країни від російських загарбників. Під Бахмутом бійці "другої армії світу" намагалися сховатися під деревом від ЗСУ, але їх знайшли й там.

"Поблизу Бахмута двоє росіян вирішили сховатися від дрона 30 ОМБр під деревом. Не допомогло", - йдеться у повідомленні командувача угрупованням Сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

На оприлюднених кадрах видно, як російські військові ховаються під деревами в лісосмузі. Українські бійці за допомогою дрона прицільно скинули один снаряд, а потім другий. Обидва "подарунки" були доставлені точно в ціль.

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Відзначається, що точністю відзначилися бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Бої за Бахмут - що відомо

Українські військові зазначили, що ситуація в Бахмуті складна - бої ведуться в передмістях і околицях міста. При цьому зазначено, що масштабних вуличних боїв немає.

У свою чергу британські розвідники повідомляють, що просування росіян в районі Бахмута створює проблеми для українського гарнізону. Окупанти сиситематично обстрілюють дві головні дороги.

6 лютого лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Роман Конон повідомив, що ситуація на Бахмутському напрямку вкрай важка.

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