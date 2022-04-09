Олександр Павлюк підкреслив, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку сценаріїв.

Під Києвом інтенсивно облаштовуються нові оборонні рубежі на випадок можливого повторного наступу російських військ.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

"Ми врахували всі можливі напрямки руху противника, якщо буде відновлено наступ. Тому зараз інтенсивно облаштовуються нові оборонні рубежі, які ми максимально відсунули від Києва, щоб не допустити ні можливість артилерійських обстрілів, ні заходу військ. Повірте, Збройні сили роблять все, щоб не допустити противника навіть близько до Києва. Це велика робота, я думаю в найближчі тижні ми її проведемо. Ці рубежі також займаються військами," - сказав він.

Павлюк підкреслив, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку сценаріїв.

Нагадаємо, Міністерство оборони повідомило 2 квітня ввечері, що вся Київська область звільнена від окупантів.

1 квітня Генштаб ЗСУ заявив, що російські військові тимчасово відмовилися від блокування і захоплення Києва, проте не виключає повторних намірів окупанта захопити столицю.

Високопоставлений представник Пентагону, коментуючи відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, заявив, що Київ як і раніше знаходиться в небезпеці, і авіаудари тривають.

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